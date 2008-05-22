Для проекта «Медитация на успех» для лучшего понимания текста нужна цветная иллюстрация: космос во всей его глубине, черный со звездами, черные/глубокие синие цвета. В космосе парит в горизонтальном положении и расслабленном состоянии человек, видны только контуры тела (как будто из стекла, объемную), голова откинута, руки раскинуты в стороны. Внутри стеклянной обрисовки свет со вспышками согласно расположению чакр (рис.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Chakras.jpg). Из области солнечного сплетения («Прана»)выходит бело-золотой луч света который направлен в бесконечность пространства. Иллюстрация может быть рисованной или 3D.

Картинка должна выражать суть медитации «парить в космосе как стеклянная оболочка, наполненная светом, соединенная с жизненной энергией космоса, заряженной «Праной».

В случае заинтересованности, пришли пожалуйста примеры «похожих» (по исполнению, желательно с людьми) работ или ссылки на них в портфолио, скомпрессированных до макс. 200 КБ каждая. Эскиз с виденьем композиции был бы тоже очень кстати :) Ну и естественно пожелания по оплате готовой иллюстрации...