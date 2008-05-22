Привет всем! Кто собирается на концерт Пола Маккартни? Нужна майка? 20$ и майка дизайнеру! Нам нужно сделать майки (шелкографией) и соответственно сделать дизайн. Много ...
Иллюстрация
Для проекта «Медитация на успех» для лучшего понимания текста нужна цветная иллюстрация: космос во всей его глубине, черный со звездами, черные/глубокие синие цвета. В космосе парит в горизонтальном положении и расслабленном состоянии человек, видны только контуры тела (как будто из стекла, объемную), голова откинута, руки раскинуты в стороны. Внутри стеклянной обрисовки свет со вспышками согласно расположению чакр (рис.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Chakras.jpg). Из области солнечного сплетения («Прана»)выходит бело-золотой луч света который направлен в бесконечность пространства. Иллюстрация может быть рисованной или 3D.
Картинка должна выражать суть медитации «парить в космосе как стеклянная оболочка, наполненная светом, соединенная с жизненной энергией космоса, заряженной «Праной».
В случае заинтересованности, пришли пожалуйста примеры «похожих» (по исполнению, желательно с людьми) работ или ссылки на них в портфолио, скомпрессированных до макс. 200 КБ каждая. Эскиз с виденьем композиции был бы тоже очень кстати :) Ну и естественно пожелания по оплате готовой иллюстрации...
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо максимально реалистично отрисовать фотографию.Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $10
Нужен аватар. Дам за него 10$ если всё будет складноЗавершен17 лет назад
Разработка 3-х живых персонажей. 1. Лорд протектор (рыцарь). 2. Принцесса. 3. Дракон (огнедышащий). 2-х сооружений. 1. Замок положительный, надёжный. ...Иллюстрации и Рисунки36 заявокЗакрыт17 лет назад
- $5
Народ! Помогите, плз. Очень нужен Айболит в векторе. Можно и растр, но хорошего качества (не менее 2000 px по высоте). Все облазил, нигде нет. Может есть у кого? Нужен завтра утром. Одблагодарить могу 5 ...Завершен17 лет назад
- $125
Требуется: -Нарисовать красивую шапку (1600х300). 6 персонажей в стиле фентези на красивом фоне. Растр. -Нарисовать логотип для сайта. Растр. -Сделать дизайн для форума (только графика, сам шаблон стандартный). Invision ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт17 лет назад
Добрый день! НУЖНО: Сделать инструкцию в формате PDF, объем 5 листов, материалы(текст) все готовы. Также нужно будет обработать одну картинку(продкуция) для размещения ее на титульном листе. ДИЗАЙН: ...Завершен17 лет назад
- $50
Нужно создать визитку.Подробная информация только в личном разговоре. Без портфолио не писать. ( не менее 5 визиток).Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт17 лет назад
Здравсвуйте дорогие ребята! Мне нужно нарисовать небольшое кол-во миниатюр. У нас на сайте есть возможность делать друг - другу подарки как на http://my.mail.ru Так вот, нужно нарисовать нам эти самые подарки! Подарки должны быть ...Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Здравствуйте. Необходимо разработать комплект иконок для программы: VipVPN Фактически это одна и та же иконка разных цветов (см. примеры в прикрепленном файле) Сайт программы: http://www.vipvpn.com (т.е. стиль исполнения как на ...Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен17 лет назад