Народ! Помогите, плз. Очень нужен Айболит в векторе. Можно и растр, но хорошего качества (не менее 2000 px по высоте). Все облазил, нигде нет. Может есть у кого? Нужен завтра утром. Одблагодарить могу 5 ...
Персонажи
Разработка
3-х живых персонажей.
1. Лорд протектор (рыцарь).
2. Принцесса.
3. Дракон (огнедышащий).
2-х сооружений.
1. Замок положительный, надёжный.
2. Замок отрицательный, мрачный.
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