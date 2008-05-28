Майка на концерт Пола Макартни!

Привет всем! Кто собирается на концерт Пола Маккартни? Нужна майка?

20$ и майка дизайнеру!

Нам нужно сделать майки (шелкографией) и соответственно сделать дизайн.

Много денег дань не могу так как это всё на общественных началах.

Но сделать надо! Тысяча битломанов скажет спасибо!

Материалы тут http://www.flashday.ru/work/materials.rar

Сделать надо классно. То что в аттаче - страх, а не Маккартни...

Дизайн самой майки - условный (можно предложить чтото лучше). Найдете лучше фотку для отрисовки - тоже можно (Лучше не самого молодого Макакартни брать).

Показывайте портфолио! Пишите цену!