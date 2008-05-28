Необходимо максимально реалистично отрисовать фотографию.
Майка на концерт Пола Макартни!
Привет всем! Кто собирается на концерт Пола Маккартни? Нужна майка?
20$ и майка дизайнеру!
Нам нужно сделать майки (шелкографией) и соответственно сделать дизайн.
Много денег дань не могу так как это всё на общественных началах.
Но сделать надо! Тысяча битломанов скажет спасибо!
Материалы тут http://www.flashday.ru/work/materials.rar
Сделать надо классно. То что в аттаче - страх, а не Маккартни...
Дизайн самой майки - условный (можно предложить чтото лучше). Найдете лучше фотку для отрисовки - тоже можно (Лучше не самого молодого Макакартни брать).
Показывайте портфолио! Пишите цену!
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