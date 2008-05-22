Основная тема - взаимопроникновение миров МИКРО и МАКРО (подробности см. архив *rar в приложении). Свободный выбор сюжета, используемых персонажей и места действия, НО желательно без каких-либо явных привязок к сканам с электронных микроскопов, т.е. ...
Нарисовать карту России
Нужна карта РФ нарисованная в таком стиле
http://bestposters.ru/db/FP1262_big.jpg. Но с большей детализацией.
Заявки фрилансеров
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