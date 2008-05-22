Нарисовать карту России

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок386 просмотров

Нужна карта РФ нарисованная в таком стиле

http://bestposters.ru/db/FP1262_big.jpg. Но с большей детализацией.

17 лет назад
prostorspb
Алексей 
52 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется идея для художественной иллюстрации!

    $50

    Основная тема - взаимопроникновение миров МИКРО и МАКРО (подробности см. архив *rar в приложении). Свободный выбор сюжета, используемых персонажей и места действия, НО желательно без каких-либо явных привязок к сканам с электронных микроскопов, т.е. ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Иллюстрация

    Для проекта «Медитация на успех» для лучшего понимания текста нужна цветная иллюстрация: космос во всей его глубине, черный со звездами, черные/глубокие синие цвета. В космосе парит в горизонтальном положении и расслабленном состоянии человек, видны только ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Персонажи

    Разработка 3-х живых персонажей. 1. Лорд протектор (рыцарь). 2. Принцесса. 3. Дракон (огнедышащий). 2-х сооружений. 1. Замок положительный, надёжный. ...

    Иллюстрации и Рисунки36 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Айболит в векторе

    $5

    Народ! Помогите, плз. Очень нужен Айболит в векторе. Можно и растр, но хорошего качества (не менее 2000 px по высоте). Все облазил, нигде нет. Может есть у кого? Нужен завтра утром. Одблагодарить могу 5 ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Шапка,форум и лого

    $125

    Требуется: -Нарисовать красивую шапку (1600х300). 6 персонажей в стиле фентези на красивом фоне. Растр. -Нарисовать логотип для сайта. Растр. -Сделать дизайн для форума (только графика, сам шаблон стандартный). Invision ...

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн инструкции для прибора

    Добрый день! НУЖНО: Сделать инструкцию в формате PDF, объем 5 листов, материалы(текст) все готовы. Также нужно будет обработать одну картинку(продкуция) для размещения ее на титульном листе. ДИЗАЙН: ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад