Сделать символ венеры и марса (мужской и женский)

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Завершен4 заявки167 просмотров

Необходимо сделать (нарисовать) мужской и женский символ (венеры и марса). Пример прикрепил. Естественно нужны плавные красивые края, возможно хорошо будет смотреться обьёмное изображение. Символ марса должен быть синего цвета, символ венеры - красного и розового. Указывайте пожалуйста сроки и цены. Сообщения в личку, аську игнорирую. Заранее спасибо!

17 лет назад
numb
Саша 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

XciteDeveloper
Саядян 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
13 отзывов(-2)
17 лет назад
Спасибо! Быстро, качественно и не дорого. :)
Заказчик отличный, заказал картинку, сделали. Понравилось без какого либо но... ну... ни... Работать советую! Оплату сразу же дает!

Заявки фрилансеров

XciteDeveloper
Саядян 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
13 отзывов(-2)
17 лет назад

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