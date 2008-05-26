Необходимо сделать (нарисовать) мужской и женский символ (венеры и марса). Пример прикрепил. Естественно нужны плавные красивые края, возможно хорошо будет смотреться обьёмное изображение. Символ марса должен быть синего цвета, символ венеры - красного и розового. ...
Арт по онлайн играм
Необходим дизайнер для рисования арта по онлайн играм.
Опыт обязателен.
Оплата по договоренности.
icq 368043427
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