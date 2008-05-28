Дизайны часов

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Закрыт4 заявки225 просмотров

Нужны дизайнеры, умеющие рисовать часы наподобие

http://clock-desktop.com/crystal_clock.shtml

Можно просто в Фотошопе

Высылайте цены и сроки icq 489085855

[email protected]

17 лет назад
AgatSoft
41 год
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
2 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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