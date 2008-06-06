Нарисовать рисунок

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Завершен8 заявок766 просмотров
#1$

Нужно нарисовать красиво зал кинотеатра. по примеру работы которая в портфолио...сразу не смейтесь над неи...как смог так и нарисовал..

17 лет назад
Ardrei
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
Уже не первый раз работаю с этим фрилансером....и с каждым разом удивляюсь его творческому потенциалу. ТЗ выполнил быстро и попал прямо в точку..что хотел увидеть Я то он и сделал. Огромный респект ему за это. Вобщем всем советую.
Сотрудничеством очень доволен. Четкое постановка задачи Полная оплата.

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apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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