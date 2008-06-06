Нарисовать рисунок

Уже не первый раз работаю с этим фрилансером....и с каждым разом удивляюсь его творческому потенциалу. ТЗ выполнил быстро и попал прямо в точку..что хотел увидеть Я то он и сделал. Огромный респект ему за это. Вобщем всем советую.