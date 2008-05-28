Верстка и редактирование иллюстрации

$150
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Закрыт3 заявки187 просмотров

Привет Всем.

Нужен толковый человек, который сделал бы оперативно следующее задание:

-Отредактировать и перерисовать с образца картинки. Сделать качественную кроссбраузерную ( на div ) верстку HTML.

- Перерисовать ( опенсурс нету ) две картинки, и переделать в два стиля Windows XP и VISTA, максимально похоже. Пример:

img65.imageshack.us/img65/6327/47737743ib9.png

Контакты:

Icq 950-890

HTML
17 лет назад
Boombas
55 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

shefsus
Андрей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)
17 лет назад
$150
2 дня

Заявки фрилансеров

shefsus
Андрей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)
17 лет назад

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