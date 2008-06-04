Пригласительные

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Завершен10 заявок300 просмотров

Необходимо разработать макет пригласительного на свадьбу и потом его напечатать, изменяя приглашаемого. В наличии только список и текст. Общий тираж около 25 штук. Жду удачные примеры работ и предложение по стоимости (дтп+продакшн).

17 лет назад
dmalkoff
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

TEHb
36 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$70
3 дня
Дизайн сделан на "отлично", у DTP никаких вопросов не возникло, сделали пре-пресс - материал выглядят, как и задумывалось, шикарно!
Еще раз приятно поработал с Дмитрием, и еще раз удостоверился, что он отличный и четкий заказчик. Четко описал задачу и принял с первого раза. Всем советую работать с Дмитрием, не пожалеете!

Заявки фрилансеров

TEHb
36 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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