Нарисовать карту проезда

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен18 заявок354 просмотра

Требуется нарисовать карту проезда/прохода

Бюджет - 350 рублей.

Пример карты, которая нравится:

http://www.soborsm.ru/images/map_soborsm.gif

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17 лет назад
ifsa
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад
$15
2 дня
Более, чем удовлетворен сотрудничеством с Дианой. Сдела работу быстро и даже очень быстро :)
Приятно было работать с Юрием. Четкое ТЗ, плюс аналогичный пример того, что требуется в итоге. И моментальная оплата, что не могло не обрадовать =) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад

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