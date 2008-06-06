Нужно нарисовать красиво зал кинотеатра. по примеру работы которая в портфолио...сразу не смейтесь над неи...как смог так и нарисовал..
Нарисовать карту проезда
Требуется нарисовать карту проезда/прохода
Бюджет - 350 рублей.
Пример карты, которая нравится:
http://www.soborsm.ru/images/map_soborsm.gif
Отвечая на этот проект покажите 1-2 примера ваших работы по теме
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