Мы оформляем витрину магазина игрушек и товаров для детей. Необходимо нарисовать рисунок в векторе. Сюжет рисунка – это детская сказочная страна, по которой едет поезд с игрушками и товаром. Приблизительный эскиз прилагается.
Раскадровка рекламного ролика
Нарисовать раскадровку рекламного ролика про туалетную бумагу, сюжет есть: девушка пришла на пустынный пляж, полезла купаться, тем временем в кустах за ней подглядывают парни. Крадут ее сумку с вещами, оставляют только туалетную бумагу, она выходя из воды закутывается в бумагу и гордой походкой проходит мимо них, парни в шоке. Всего 8 кадров. размером 100х100 мм, Отрисовано желательно от руки.Не требуется четкая прорисовка, только что бы понятен был сам сюжет. нужно сделать к 6 утра.
ничего сложного, главное что бы был сюжет, можете составить основу, хоть из клипартов, главное разбить по кадрам, отрисовка хоть от карандаша
на бюджет до 50 у.е. расчитана полная готовая раскадровка в стиле комикса,
если готовы выполнить как то по другому, то бюджет обговаривается
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