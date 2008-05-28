Раскадровка рекламного ролика

Нарисовать раскадровку рекламного ролика про туалетную бумагу, сюжет есть: девушка пришла на пустынный пляж, полезла купаться, тем временем в кустах за ней подглядывают парни. Крадут ее сумку с вещами, оставляют только туалетную бумагу, она выходя из воды закутывается в бумагу и гордой походкой проходит мимо них, парни в шоке. Всего 8 кадров. размером 100х100 мм, Отрисовано желательно от руки.Не требуется четкая прорисовка, только что бы понятен был сам сюжет. нужно сделать к 6 утра.

ничего сложного, главное что бы был сюжет, можете составить основу, хоть из клипартов, главное разбить по кадрам, отрисовка хоть от карандаша

на бюджет до 50 у.е. расчитана полная готовая раскадровка в стиле комикса,

если готовы выполнить как то по другому, то бюджет обговаривается