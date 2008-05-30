Раскадровка ролика

Нарисовать раскадровку рекламного ролика про туалетную бумагу, сюжет есть: девушка пришла на пустынный пляж, полезла купаться, тем временем в кустах за ней подглядывают парни. Крадут ее сумку с вещами, оставляют только туалетную бумагу, она выходя ...