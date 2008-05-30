Есть стандартный шаблонный дизайн, необходимо нарисовать шапку, желательно в зеленых тонах. Сайт-блог, автор под псевдонимом, материалы будут касаться жизни Петербурга
Оформление пресс-релизов
Доброго времени. Господа, нужен человек, который способен оформлять текстовые пресс-релизы красивой графикой - фирменными картинками, рисунками, логотипами и все это делать в форме HTML-письма. Рабочий материал предоставляем.
С предложениями и портфолию стучите в ICQ 326-996-246
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