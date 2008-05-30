Оформление пресс-релизов

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок202 просмотра

Доброго времени. Господа, нужен человек, который способен оформлять текстовые пресс-релизы красивой графикой - фирменными картинками, рисунками, логотипами и все это делать в форме HTML-письма. Рабочий материал предоставляем.

С предложениями и портфолию стучите в ICQ 326-996-246

HTML
17 лет назад
Evpen
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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