Мышонок - корпоративный образ

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок466 просмотров

Требуется создать с нуля образ мышонка

обязательно в Corel Draw.

Образ мышонка - пузатенький , юноша , добрый, весёлый.

Важна хорошая пластика.

_________________________________

Исполнители отобраны.

Жду от каждого из отобранных исполнителей в течении 2 х дней наброска мышонка в любом положении в любом формате. Все варианты будут представлены руководству, среди них будет отобран один.

Всем участникам разослал уведомление в Приватные сообщения.-

_____________________________________________

Художник Выбран. Спасибо за предоставленные варианты.

17 лет назад
DSGNR
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vodopyanov
51 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

vodopyanov
51 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Раскадровка рекламного ролика

    $50

    Нарисовать раскадровку рекламного ролика про туалетную бумагу, сюжет есть: девушка пришла на пустынный пляж, полезла купаться, тем временем в кустах за ней подглядывают парни. Крадут ее сумку с вещами, оставляют только туалетную бумагу, она выходя ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Отрисовка в векторе элементов оформления витрины

    Мы оформляем витрину магазина игрушек и товаров для детей. Необходимо нарисовать рисунок в векторе. Сюжет рисунка – это детская сказочная страна, по которой едет поезд с игрушками и товаром. Приблизительный эскиз прилагается.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Необходимо перерисовать сканы чертежей зданий

    Нужно перерисовать отсканенные чертежы зданий для публикации на сайте. Примеры чертежей во вложении. Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки работы над одним чертежем, при условии общего их кол-ва около 40 штук.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нарисовать карту проезда

    $15

    Требуется нарисовать карту проезда/прохода Бюджет - 350 рублей. Пример карты, которая нравится: http://www.soborsm.ru/images/map_soborsm.gif Отвечая на этот проект покажите 1-2 примера ваших работы по теме

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Пригласительные

    Необходимо разработать макет пригласительного на свадьбу и потом его напечатать, изменяя приглашаемого. В наличии только список и текст. Общий тираж около 25 штук. Жду удачные примеры работ и предложение по стоимости (дтп+продакшн).

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Верстка и редактирование иллюстрации

    $150

    Привет Всем. Нужен толковый человек, который сделал бы оперативно следующее задание: -Отредактировать и перерисовать с образца картинки. Сделать качественную кроссбраузерную ( на div ) верстку HTML. - Перерисовать ( ...

    HTML
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нарисовать мне уникальную аватару.

    Задача в следующем: Хочу себе уникальную аватару, выполненную в аниме-готическом стиле - если непонятно как это, смотрите на аватару приложенную в файле. Предложения принимаются следующим образом: делаете набросок Вашей аватары (или несколько ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад