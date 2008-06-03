Иллюстрирование детской энциклопедии

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Закрыт38 заявок544 просмотра

Срочно требуется художник для иллюстрирования детской энциклопедии "Живая природа". Техника: компьютерная графика, стиль: реалистичный.

17 лет назад
L-Yuliya
44 года
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

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