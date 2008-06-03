Срочно требуется художник для иллюстрирования детской энциклопедии "Живая природа". Техника: компьютерная графика, стиль: реалистичный.
Нарисовать картинку
Необходима картинка: вид на район города. Должны присутствовать: офисное здание, возможно 1, 2 или 3; ресторан, вполне может находится в офисном здании, киоск, коттедж, жилой дом... Дороги, парк, машинки приветствуются :-)
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