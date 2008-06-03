Нарисовать картинку

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт22 заявки591 просмотр

Необходима картинка: вид на район города. Должны присутствовать: офисное здание, возможно 1, 2 или 3; ресторан, вполне может находится в офисном здании, киоск, коттедж, жилой дом... Дороги, парк, машинки приветствуются :-)

17 лет назад
akexer
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров