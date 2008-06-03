Бизнес-решения

Иллюстрации будут использоваться в дизайне страниц сайта услуг для бизнеса.

Не слишком серьезно.

Иллюстрации для бизнес-среды в возрасте от 30 до 45 лет.

Стилистически можно подсмеиваться над теми кто не знает о таких возможностях.

Концептуально иллюстрации/рисунки такие.

1.Экономия времени, отказ от технических проблем. (дo/после)

2.Увеличение прибыли, за счет ускорения работы офиса. (дo/после)

3.Отказ от людей отнимающих время работы в офисе. (дo/после)

4.Уменьшение расходов на обслуживание техники. (дo/после)

5.Расширение охвата работы компании. (дo/после)

Иллюстрации будут сопровождать предлагаемые технические решения в виде графических схем на страницах сайта.

Возможно

Слева - до, справа - после или на смене страниц.

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http://www.artlebedev.ru/everything/illustrations/zhgun/