Отрисовать картинку в векторе

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Завершен20 заявок1445 просмотров
#1$

Требуется отрисовать картинку в векторном формате. Желательно с небольшими изменениями, что-бы авторство не могло оспариваться.

Предметом конкурса будут являться уже выполненные подобные работы.

17 лет назад
MosLine
53 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Победители конкурса

designart
Art 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Sleeper
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
Все очень качественно и быстро. Спасибо! Рекомендую...
Надежный заказчик, работа оплачена, я доволен.

Заявки фрилансеров

designart
Art 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Sleeper
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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