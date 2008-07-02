Нарисовать шарж (карикатуру) по фотографии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен25 заявок471 просмотр

Я даю вам фотографию, вы делаете шарж так, чтобы по чертам лица можно было узнать человека. При этом рисунок дожен быть не юмористичным, типа большая голова - маленькое тело, а скорее, как-будто вы рисуете его для мультика.

Жду ваших предложений С ССЫЛКАМИ НА ПОДОБНЫЕ РАБОТЫ!!!

17 лет назад
alexjoy1
Андрей 
42 года
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

avgust
52 года
19 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$50
Прежде всего, мне очень понравился результат работы. Я полностью доволен. Также была одна интересная деталь. Первый вариант работы мне не приглянулся, и Валентина полностью перерисовала шарж уже с другой фотографии, хотя я на это не настаивал. То есть для человека важен отличный результат, ради которого он готов приложить дополнительные усилия.
Хороший заказчик, несмотря на не точности с моей стороны был терпелив.

Заявки фрилансеров

avgust
52 года
19 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

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