Нарисовать шарж (карикатуру) по фотографии

Прежде всего, мне очень понравился результат работы. Я полностью доволен. Также была одна интересная деталь. Первый вариант работы мне не приглянулся, и Валентина полностью перерисовала шарж уже с другой фотографии, хотя я на это не настаивал. То есть для человека важен отличный результат, ради которого он готов приложить дополнительные усилия.