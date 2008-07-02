Приглашаю художников для оформления книги Хотите получить в портфолио работы для книги + заработать на этом. Приглашаю к сотрудничеству! Сейчас пишу книгу, посвященную развитию органов чувств и самопознанию. Книга в ...
Нарисовать шарж (карикатуру) по фотографии
Я даю вам фотографию, вы делаете шарж так, чтобы по чертам лица можно было узнать человека. При этом рисунок дожен быть не юмористичным, типа большая голова - маленькое тело, а скорее, как-будто вы рисуете его для мультика.
Жду ваших предложений С ССЫЛКАМИ НА ПОДОБНЫЕ РАБОТЫ!!!
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