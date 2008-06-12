Нарисовать небольшой рисунок

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен11 заявок395 просмотров

Необходимо нарисовать ОДИН из 2ух предложеных вариантов рисунка

1. Руки, держащие в руках чашку с кофе

2. Человека в кресло-качалке сидящего возле камина.

Эта картинка в последствии будет вставленна вместо сссылки МИССИЯ в макет сайта, который расположен на http://coffee.homehost.by

Нарисованые нынче руки с чашкой не устраивают в виду резкого контраста с другими рисунками.

17 лет назад
cat_crash
Валерий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
$30
Отличный художник. Результат превзошел ожидания. Оперативно, креативно и качественно. К просьбе о мелких доработках отнеслать так же положительно уточнив что именно и как сделать. Очень доволен. Только положительные эмоции. Еще раз выражаю благодарность человеку за работу.
Мне понравилось. Мы спокойно поработали над заданием, вежливо обсудили детали, внесли пару полезных исправлений. Заказчик был очень вежлив - и в итоге он получил хорошие эмоции и хороший рисунок, а я - свой гонорар :)). Всё получилось очень комфортно.

Заявки фрилансеров

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад

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