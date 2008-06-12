Нарисовать небольшой рисунок

Необходимо нарисовать ОДИН из 2ух предложеных вариантов рисунка

1. Руки, держащие в руках чашку с кофе

2. Человека в кресло-качалке сидящего возле камина.

Эта картинка в последствии будет вставленна вместо сссылки МИССИЯ в макет сайта, который расположен на http://coffee.homehost.by

Нарисованые нынче руки с чашкой не устраивают в виду резкого контраста с другими рисунками.