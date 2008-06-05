Требуется отрисовать картинку в векторном формате. Желательно с небольшими изменениями, что-бы авторство не могло оспариваться. Предметом конкурса будут являться уже выполненные подобные работы.
Пять картинок тематики "спорт"
Нужно нарисовать пять картинок, которые будут являться фоновыми рисунками блоков на главной странице моего сайта. Сайт содержит пять разделов: Футбол, Хоккей, Баскетбол, Теннис и Другие. У каждого из разделов на главной сранице сайта есть свой блок. И вот именно для этих блоков нужны фоновые рисунки, которые будут отражать тематику раздела (т.е. например: Футбол - на картинке изображён футболист, или футбольный мяч и т.д.)
Могу привести пример: http://www.championat.ru/; блок, проходящего в эти дни, Чемпионата Европы 2008 - на фоне нарисована эблема чемпионата (два анимированных человечка).
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