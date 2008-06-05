Пять картинок тематики "спорт"

Нужно нарисовать пять картинок, которые будут являться фоновыми рисунками блоков на главной странице моего сайта. Сайт содержит пять разделов: Футбол, Хоккей, Баскетбол, Теннис и Другие. У каждого из разделов на главной сранице сайта есть свой блок. И вот именно для этих блоков нужны фоновые рисунки, которые будут отражать тематику раздела (т.е. например: Футбол - на картинке изображён футболист, или футбольный мяч и т.д.)

Могу привести пример: http://www.championat.ru/; блок, проходящего в эти дни, Чемпионата Европы 2008 - на фоне нарисована эблема чемпионата (два анимированных человечка).