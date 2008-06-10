Требуется отрисовать картинку в векторном формате. Желательно с небольшими изменениями, что-бы авторство не могло оспариваться. Предметом конкурса будут являться уже выполненные подобные работы.
Коллаж \ Matte painting для казуальных игр
Набирается комманда для реализации игровых уровней
для казуальных Hidden Object игр.
Уровень графики как на скринах:
http://img264.imageshack.us/img264/9681/wmc0003layer1mx8.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/4360/wmc0002layer2bt0.jpg
http://img66.imageshack.us/img66/5360/wmc0001layer3bt3.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/7500/wmc0000layer4mu3.jpg
Скрины из James Patterson's Women's Murder Club: Death in Scarlet
Подробности по icq: 7373044
Прилагаю тестовое задание для желающих. (Выполнять не обязательно я попрошу при спорном портфолио)
Скетч городского двора, нужно визуализировать под грязный реализм
можно не всю картинку а элемент. Желательно добиться качества
скриншотов приложенных к проекту задания.
Можете почитать чтонибудь на тему matte painting в интернете. Просто протекстурить качественно
из кусочков фото с хорошим светом будет вполне показателем.
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