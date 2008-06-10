Самолет с рекламным баннером

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок259 просмотров

Нужно нарисовать маленький (200х200) самолет предположительно красного цвета. Должен быть вид сбоку.

http://militera.lib.ru/h/tatarchenko_e2/34.jpg - вот такой примерно модели.

17 лет назад
sex-mashine
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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