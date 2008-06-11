Рисунок

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Закрыт27 заявок542 просмотра

Нужен человек, который сможет нарисовать (именно нарисовать, а не скопировать и вставить) картинку в стиле картинок на странице http://adicolor.ru/images/.

На картинке должен быть сидящий перед компьютером человечек с сотовым телефоном в руке (около уха). В общем он должен разговаривать по телефону и что-то делать за компьютером.

17 лет назад
sex-mashine
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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