Нужен человек, который сможет нарисовать (именно нарисовать, а не скопировать и вставить) картинку в стиле картинок на странице http://adicolor.ru/images/.

На картинке должен быть сидящий перед компьютером человечек с сотовым телефоном в руке (около уха). В общем он должен разговаривать по телефону и что-то делать за компьютером.