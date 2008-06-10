Нужен художник-аниматор

Есть необходимость изменить концепцию рекламы финансового учреждения - в сторону украинизации, с использованием персонажей похожих на мультяшных "Казаков". Нужен будет и мульт и просто картинки для др. рекламы. Если руководители не испугаются цифр за исполнение, то этот проект будет реализован, причем с последующим сотрудничеством. Ждем от вас цены и портфолио. Виктория