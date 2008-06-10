Нужно наресовать шапку для сайта

Нужно нарисовать пять картинок, которые будут являться фоновыми рисунками блоков на главной странице моего сайта. Сайт содержит пять разделов: Футбол, Хоккей, Баскетбол, Теннис и Другие. У каждого из разделов на главной сранице сайта есть свой ...