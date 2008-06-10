Нужно наресовать шапку для сайта

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Закрыт2 заявки590 просмотров
#1$

Нарисовать смишной бизнес город (фирменый цвет города светло-зеленый) из 4 зданий с ркламными местами на зданиях или возле них (размеры 196х60, 468х60, 200х100, 130х400), шапка с размероми 1000х500

1 здания "Дума"

2 здания "Суд"

3 здания "Университет"

4 здания "Бизнес центр"

на заднем плани должна быть гора с надписью "Гринбург"

Пример шапки прилогается.

Интересует сроки и цена (бюджет небольшой).

17 лет назад
mital
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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