Отрисовать схему проезда

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок247 просмотров

Из карты, взятой с Яндекс.Карт (shema02.jpg в прицепе), отрисовать схему проезда в стиле shema000.jpg с путем следования (shema01.jpg в прицепе).

Формат исходного файла: psd или cdr. Наименьшая сторона - не менее 400 px.

Готовность выполнить задание, пожалуйста, обозначайте в примечании к проекту. В аську стучать практически бесполезно, ЛС, скорее всего, вовремя не прочту.

17 лет назад
ab02
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад
$15
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Заявки фрилансеров

suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад