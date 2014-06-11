Из карты, взятой с Яндекс.Карт (shema02.jpg в прицепе), отрисовать схему проезда в стиле shema000.jpg с путем следования (shema01.jpg в прицепе).

Формат исходного файла: psd или cdr. Наименьшая сторона - не менее 400 px.

Готовность выполнить задание, пожалуйста, обозначайте в примечании к проекту. В аську стучать практически бесполезно, ЛС, скорее всего, вовремя не прочту.