Требуется отрисовать картинку в векторном формате. Желательно с небольшими изменениями, что-бы авторство не могло оспариваться. Предметом конкурса будут являться уже выполненные подобные работы.
Отрисовать схему проезда
Из карты, взятой с Яндекс.Карт (shema02.jpg в прицепе), отрисовать схему проезда в стиле shema000.jpg с путем следования (shema01.jpg в прицепе).
Формат исходного файла: psd или cdr. Наименьшая сторона - не менее 400 px.
Готовность выполнить задание, пожалуйста, обозначайте в примечании к проекту. В аську стучать практически бесполезно, ЛС, скорее всего, вовремя не прочту.
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