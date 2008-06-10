Статья "Как завязывать галстук"

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки404 просмотра
#1$

Сделать анимированные и пошаговые инструкции по завязыванию галстуков узлами:

1. Four-in-hand

2. Half Windsor

3. Windsor

4. Christensen

Дизайн анимации и пошаговых инструкций должен хорошо вписываться в оформление сайта http://stavparty.info

Иллюстрации реализовать на flash

17 лет назад
Jaropolk
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров