Работы по форуму

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Завершен7 заявок319 просмотров

Нужно:

1.Отрисовать шапку для форума.

2.Немного подправить скин.

Форум на vBulletin.

О цене договоримся.

Оплата по факту - WMZ.

17 лет назад
Crack_Master
Виктор 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Romchik-EDF
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$100
Профи по vBulletin)

Заявки фрилансеров

Romchik-EDF
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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