Несложный рисунок красного перчика

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен15 заявок359 просмотров

Необходимо нарисовать не в сложной форме красный перчик. Есть даже откуда его срисовывать, т.е. как он выглядит, какой формы.

Перчик это пойдет хвостиком к букве "y" в слове "Spicy".

В приложенном файле изображено само слово нужным шрифтом, показан перчик и как он собственно будет приделан к этому слову.

По идее тут только обвести этот перец с фотографии, просто нужно его нарисовать так чтобы он не смотрелся чем-то отдельным как на моем примере, а сливался в единое целое к данному слову.

Фрилансеру, взявшемуся за данную работу, по необходимости вышлю .psd файл с перцем и буквами.

P.S. Перчик рисовать не слишком маленьким, хотя бы таким размером какой он на фотографии. Если мне будет нужно, уменьшу его сама. Тень у перчика, которая есть на фото, тоже не нужна. Ширину при надобности сделать потолще или длину чуть покороче, в общем чтобы он был органичен с текстом.

17 лет назад
florchik
Мария 
42 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
$8
1 день
Очень понравилось сотрудничать с Ликой. Сделала работу качественно. Если была необходимость, то быстро все поправляла, учитывая мои пожелания. Буду и в будущем обращаться к ней за графикой.
Довольна нашим сотрудничеством. Хоть проект и небольшой, Мария показала себя вежливым, ответственным и грамотным закзчиком. Никаких проблем с оплатой, всё удобно и вовремя.

Заявки фрилансеров

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать 21 картинку 200x200px для сайта

    Нужно нарисовать 15 картинок для услуг и 6 картинок для категорий услуг. Размер 200*200 пикселей, стиль - векторная графика без особых деталей. Во вложении скриншот сайта на котором это будет лежать.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Рисунок

    Нужен человек, который сможет нарисовать (именно нарисовать, а не скопировать и вставить) картинку в стиле картинок на странице http://adicolor.ru/images/. На картинке должен быть сидящий перед компьютером человечек с сотовым телефоном в руке ...

    Иллюстрации и Рисунки27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Изменить концепцию рекламы финансового учреждения

    Нужен художник-аниматор Есть необходимость изменить концепцию рекламы финансового учреждения - в сторону украинизации, с использованием персонажей похожих на мультяшных "Казаков". Нужен будет и мульт и просто картинки для др. рекламы. Если руководители не испугаются ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно наресовать шапку для сайта

    Нарисовать смишной бизнес город (фирменый цвет города светло-зеленый) из 4 зданий с ркламными местами на зданиях или возле них (размеры 196х60, 468х60, 200х100, 130х400), шапка с размероми 1000х500 1 здания "Дума" 2 здания ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Отрисовать схему проезда

    $5

    Из карты, взятой с Яндекс.Карт (shema02.jpg в прицепе), отрисовать схему проезда в стиле shema000.jpg с путем следования (shema01.jpg в прицепе). Формат исходного файла: psd или cdr. Наименьшая сторона - не менее 400 px. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Статья "Как завязывать галстук"

    $60

    Сделать анимированные и пошаговые инструкции по завязыванию галстуков узлами: 1. Four-in-hand 2. Half Windsor 3. Windsor 4. Christensen Дизайн анимации и пошаговых инструкций должен хорошо вписываться в оформление сайта http://stavparty.info ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Две иллюстрации

    $250

    Требуется сделать две иллюстрации, выполнить их вручную либо на компьютере но в стиле ручного рисунка. Тема бизнес конференции. Рисунки нужны не позднее чем утром в субботу 14 Июня. Обязательно посмотрите ниже ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Коллаж \ Matte painting для казуальных игр

    $300

    Набирается комманда для реализации игровых уровней для казуальных Hidden Object игр. Уровень графики как на скринах: http://img264.imageshack.us/img264/9681/wmc0003layer1mx8.jpg http://img263.imageshack.us/img263/4360/wmc0002layer2bt0.jpg http://img66.imageshack.us/img66/5360/wmc0001layer3bt3.jpg ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад