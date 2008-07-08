Нужно нарисовать 15 картинок для услуг и 6 картинок для категорий услуг. Размер 200*200 пикселей, стиль - векторная графика без особых деталей. Во вложении скриншот сайта на котором это будет лежать.
Несложный рисунок красного перчика
Необходимо нарисовать не в сложной форме красный перчик. Есть даже откуда его срисовывать, т.е. как он выглядит, какой формы.
Перчик это пойдет хвостиком к букве "y" в слове "Spicy".
В приложенном файле изображено само слово нужным шрифтом, показан перчик и как он собственно будет приделан к этому слову.
По идее тут только обвести этот перец с фотографии, просто нужно его нарисовать так чтобы он не смотрелся чем-то отдельным как на моем примере, а сливался в единое целое к данному слову.
Фрилансеру, взявшемуся за данную работу, по необходимости вышлю .psd файл с перцем и буквами.
P.S. Перчик рисовать не слишком маленьким, хотя бы таким размером какой он на фотографии. Если мне будет нужно, уменьшу его сама. Тень у перчика, которая есть на фото, тоже не нужна. Ширину при надобности сделать потолще или длину чуть покороче, в общем чтобы он был органичен с текстом.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно: 1.Отрисовать шапку для форума. 2.Немного подправить скин. Форум на vBulletin. О цене договоримся. Оплата по факту - WMZ.Завершен17 лет назад
Нужен человек, который сможет нарисовать (именно нарисовать, а не скопировать и вставить) картинку в стиле картинок на странице http://adicolor.ru/images/. На картинке должен быть сидящий перед компьютером человечек с сотовым телефоном в руке ...Иллюстрации и Рисунки27 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен художник-аниматор Есть необходимость изменить концепцию рекламы финансового учреждения - в сторону украинизации, с использованием персонажей похожих на мультяшных "Казаков". Нужен будет и мульт и просто картинки для др. рекламы. Если руководители не испугаются ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт17 лет назад
Нарисовать смишной бизнес город (фирменый цвет города светло-зеленый) из 4 зданий с ркламными местами на зданиях или возле них (размеры 196х60, 468х60, 200х100, 130х400), шапка с размероми 1000х500 1 здания "Дума" 2 здания ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $5
Из карты, взятой с Яндекс.Карт (shema02.jpg в прицепе), отрисовать схему проезда в стиле shema000.jpg с путем следования (shema01.jpg в прицепе). Формат исходного файла: psd или cdr. Наименьшая сторона - не менее 400 px. ...Завершен17 лет назад
- $60
Сделать анимированные и пошаговые инструкции по завязыванию галстуков узлами: 1. Four-in-hand 2. Half Windsor 3. Windsor 4. Christensen Дизайн анимации и пошаговых инструкций должен хорошо вписываться в оформление сайта http://stavparty.info ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется сделать две иллюстрации, выполнить их вручную либо на компьютере но в стиле ручного рисунка. Тема бизнес конференции. Рисунки нужны не позднее чем утром в субботу 14 Июня. Обязательно посмотрите ниже ...Завершен17 лет назад
- $10
Нужно нарисовать маленький (200х200) самолет предположительно красного цвета. Должен быть вид сбоку. http://militera.lib.ru/h/tatarchenko_e2/34.jpg - вот такой примерно модели.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
Набирается комманда для реализации игровых уровней для казуальных Hidden Object игр. Уровень графики как на скринах: http://img264.imageshack.us/img264/9681/wmc0003layer1mx8.jpg http://img263.imageshack.us/img263/4360/wmc0002layer2bt0.jpg http://img66.imageshack.us/img66/5360/wmc0001layer3bt3.jpg ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт17 лет назад