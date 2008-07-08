Несложный рисунок красного перчика

Необходимо нарисовать не в сложной форме красный перчик. Есть даже откуда его срисовывать, т.е. как он выглядит, какой формы.

Перчик это пойдет хвостиком к букве "y" в слове "Spicy".

В приложенном файле изображено само слово нужным шрифтом, показан перчик и как он собственно будет приделан к этому слову.

По идее тут только обвести этот перец с фотографии, просто нужно его нарисовать так чтобы он не смотрелся чем-то отдельным как на моем примере, а сливался в единое целое к данному слову.

Фрилансеру, взявшемуся за данную работу, по необходимости вышлю .psd файл с перцем и буквами.

P.S. Перчик рисовать не слишком маленьким, хотя бы таким размером какой он на фотографии. Если мне будет нужно, уменьшу его сама. Тень у перчика, которая есть на фото, тоже не нужна. Ширину при надобности сделать потолще или длину чуть покороче, в общем чтобы он был органичен с текстом.