Отрисовка автомобилей — 1200 штук.

Необходимо отрисовать 1200 автомобилей. В первой партии 300 авто.

Важно соблюдать необходимый ракурс, качество и тени — эти параметры должны быть одинаковыми у всех картинок.

Список авто будет указан, цвет кузова выбирается самостоятельно, ориентируясь на предлагаемые производителем. Некоторые авто необходимо будет фотографировать и отрисовывать с фото — как вам будет удобнее.

Пример, того что требуется, ниже.

ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ ПРИЛОЖЕННОЕ ТЗ.