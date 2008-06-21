Требуется немного "фотошопа"

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен12 заявок401 просмотр

От вас требуется найти фотографию стены какой-нибудь в российском городе.

И сделать из нее картинку: будто бы на стене графитчики нарисовали надпись (или на заборе).

Необходимо, чтобы надпись выглядела натуральной - это главное условие.

Итого нужно 2 картинки таких.

Пишите цену за 2 картинки и ссылку на портфолио.

17 лет назад
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Anatoliy_b
Анатолий 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
Быстро и довольно качественно изобразил фотошопом надписи на стенах. Молодец!
Задание изложено понятно, приятно было работать. Оплата сразу. Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Anatoliy_b
Анатолий 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад