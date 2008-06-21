Требуется немного "фотошопа"

От вас требуется найти фотографию стены какой-нибудь в российском городе.

И сделать из нее картинку: будто бы на стене графитчики нарисовали надпись (или на заборе).

Необходимо, чтобы надпись выглядела натуральной - это главное условие.

Итого нужно 2 картинки таких.

Пишите цену за 2 картинки и ссылку на портфолио.