Требуется рисовать картинки в векторе для Flash анимационных игр. Пример картинки: http://www.polnet.ru/Mac/01.jpg Для начала работы над иллюстрацией желаетльно сделать карандашный эскиз, пример: http://www.polnet.ru/Mac/02.jpg http://www.polnet.ru/Mac/03.jpg На каждый пакет иллюстраций ...
Графические элементы для сайта
Требуется фотографии/графика для сайта. Хедер и банеры.
Творческое сотрудничество, участие в создании дизайна сайтов, находящихся в работе, а также, при достижении понимария, и в будующих проектах.
Оплата соответствующая.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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