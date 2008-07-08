Графические элементы для сайта

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен35 заявок566 просмотров

Требуется фотографии/графика для сайта. Хедер и банеры.

Творческое сотрудничество, участие в создании дизайна сайтов, находящихся в работе, а также, при достижении понимария, и в будующих проектах.

Оплата соответствующая.

17 лет назад
svrmike
Михаил 
51 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
17 лет назад
$140
Приятно было с Вами работать. Спасибо, что всегда шли нам на встречу и совмесно приходили к требуемому результату. Вы очень точно поняли что именно нам было нужно. Качественно выполненная работа. И далее рад буду работать с Вами.

Заявки фрилансеров

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
17 лет назад