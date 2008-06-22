Нужно нарисовать иллюстрацию 1 позу из предосталвеных фоток . Технчиеское задание в приложении.
Черно-белый эскиз татуировки
Необходимо из предложенных фото, рисунков сделать по 2-3 варианта эскизов.
Эскиз должен быть черно-белый, возможно с тенями.
Подробное описание с пожелания на каждый рисунок вышлю непосредственно исполнителю.
Срок выполнения ограничен.
Выбранный исполнитель
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