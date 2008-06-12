Разработка комиксов

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт16 заявок451 просмотр

Нужно разработать

1) песронажей для комиксов

2) рисунки для комиксов

требования к персонажу:

http://docs.google.com/Doc?id=dgcx2vmb_103h5fr3hcm

сценарий комиксов исходит от нас (или же закажем у вас)

высылайте ваши портфолио и цены за прорисовку персонажа и за единицу картинки в комиксе

17 лет назад
conus
46 лет
19 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходимо нарисовать две географические карты

    Необходимо нарисовать две географические карты. Никакой привязки к реально существующей географии, ландшафт обсуждаем отдельно, карты размером не более 500*500. Для примера качества или представления о том, что конкретно нужно вот такой рисунок: ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Отрисовка автомобилей — 1200 штук.

    Необходимо отрисовать 1200 автомобилей. В первой партии 300 авто. Важно соблюдать необходимый ракурс, качество и тени — эти параметры должны быть одинаковыми у всех картинок. Список авто будет указан, цвет кузова ...

    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Несложный рисунок красного перчика

    $10

    Необходимо нарисовать не в сложной форме красный перчик. Есть даже откуда его срисовывать, т.е. как он выглядит, какой формы. Перчик это пойдет хвостиком к букве "y" в слове "Spicy". В приложенном файле ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нарисовать 21 картинку 200x200px для сайта

    Нужно нарисовать 15 картинок для услуг и 6 картинок для категорий услуг. Размер 200*200 пикселей, стиль - векторная графика без особых деталей. Во вложении скриншот сайта на котором это будет лежать.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Рисунок

    Нужен человек, который сможет нарисовать (именно нарисовать, а не скопировать и вставить) картинку в стиле картинок на странице http://adicolor.ru/images/. На картинке должен быть сидящий перед компьютером человечек с сотовым телефоном в руке ...

    Иллюстрации и Рисунки27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Изменить концепцию рекламы финансового учреждения

    Нужен художник-аниматор Есть необходимость изменить концепцию рекламы финансового учреждения - в сторону украинизации, с использованием персонажей похожих на мультяшных "Казаков". Нужен будет и мульт и просто картинки для др. рекламы. Если руководители не испугаются ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно наресовать шапку для сайта

    Нарисовать смишной бизнес город (фирменый цвет города светло-зеленый) из 4 зданий с ркламными местами на зданиях или возле них (размеры 196х60, 468х60, 200х100, 130х400), шапка с размероми 1000х500 1 здания "Дума" 2 здания ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Отрисовать схему проезда

    $5

    Из карты, взятой с Яндекс.Карт (shema02.jpg в прицепе), отрисовать схему проезда в стиле shema000.jpg с путем следования (shema01.jpg в прицепе). Формат исходного файла: psd или cdr. Наименьшая сторона - не менее 400 px. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад