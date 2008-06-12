Разработка комиксов

Нужно разработать

1) песронажей для комиксов

2) рисунки для комиксов

требования к персонажу:

http://docs.google.com/Doc?id=dgcx2vmb_103h5fr3hcm

сценарий комиксов исходит от нас (или же закажем у вас)

высылайте ваши портфолио и цены за прорисовку персонажа и за единицу картинки в комиксе