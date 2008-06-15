Требуется рисовать векторные илюстрации для Flash

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Закрыт7 заявок315 просмотров

Требуется рисовать картинки в векторе для Flash анимационных игр.

Пример картинки: http://www.polnet.ru/Mac/01.jpg

Для начала работы над иллюстрацией желаетльно сделать карандашный эскиз, пример:

http://www.polnet.ru/Mac/02.jpg

http://www.polnet.ru/Mac/03.jpg

На каждый пакет иллюстраций дается сценарий, а дальше зависит от вашей фантазии, пример: «Бонус игра - *Пираты*

На экране выбор из 5 тоннелей, подсвеченных факелами. Нужно выбрать один из них. При правильном выборе — в конце тоннеля куча золота и выбор из двух вариантов — продолжить игру (возврат в первую сцену или выход), при неверном — водопад, куда падает лодка. Конец игры. Выход.

В случае игры со страховкой, лодка не тонет в водопаде, а переходит в начальную сцену...»

Это пример. Остальные задачи примерно подобны.

Жду ваши цены. Сроки. Предложения без портфолио рассматриваться не будут. Обязательно ICQ для связи.

17 лет назад
polmaster
Павел 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

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