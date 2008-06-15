Требуется рисовать векторные илюстрации для Flash

Требуется рисовать картинки в векторе для Flash анимационных игр.

Пример картинки: http://www.polnet.ru/Mac/01.jpg

Для начала работы над иллюстрацией желаетльно сделать карандашный эскиз, пример:

http://www.polnet.ru/Mac/02.jpg

http://www.polnet.ru/Mac/03.jpg

На каждый пакет иллюстраций дается сценарий, а дальше зависит от вашей фантазии, пример: «Бонус игра - *Пираты*

На экране выбор из 5 тоннелей, подсвеченных факелами. Нужно выбрать один из них. При правильном выборе — в конце тоннеля куча золота и выбор из двух вариантов — продолжить игру (возврат в первую сцену или выход), при неверном — водопад, куда падает лодка. Конец игры. Выход.

В случае игры со страховкой, лодка не тонет в водопаде, а переходит в начальную сцену...»

Это пример. Остальные задачи примерно подобны.

Жду ваши цены. Сроки. Предложения без портфолио рассматриваться не будут. Обязательно ICQ для связи.