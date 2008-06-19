Анимация

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Закрыт7 заявок377 просмотров

На готовый музыкальный клип нужно наложить анимацию (не флэш) в духе этого клипа http://www.youtube.com/watch?v=RMWXyEHoN88

17 лет назад
denfield
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров