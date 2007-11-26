Требуется фри ланс профессионал. Небходима отрисовка идей принтов на майки. Идеи есть. Примерные исполнения тоже есть. Необходимо уметь работать в разных стилях не выходя за рамки цветности, размера и требованиям к макету. Предпочтения дизайнерам, понимающим ...
Иллюстрации (графические вставки) к учебному фильму
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Задачка по креативу. Требуется создать графику для учебного видеофильма - статика+флеш, для вставки в отснятый видеоматериал, макет обложки ДВД диджипак и нанесения на диск. Исходники - сценарий фильма, раскадровка (что на какой картинке должно быть нарисовано или написано). Алгоритм работы: создается 2-4 базовых фона, на которых меняется текст или схемы. Работа креативная и в принципе, не сложная. Опыт создания подобных вещей приветствуется. Дополнителная информация- по запросу.
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