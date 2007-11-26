Иллюстрации (графические вставки) к учебному фильму

Задачка по креативу. Требуется создать графику для учебного видеофильма - статика+флеш, для вставки в отснятый видеоматериал, макет обложки ДВД диджипак и нанесения на диск. Исходники - сценарий фильма, раскадровка (что на какой картинке должно быть нарисовано или написано). Алгоритм работы: создается 2-4 базовых фона, на которых меняется текст или схемы. Работа креативная и в принципе, не сложная. Опыт создания подобных вещей приветствуется. Дополнителная информация- по запросу.