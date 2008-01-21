Картинки

Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок427 просмотров
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Требуется картинки, одна из них с флешем:

1. Изображение 3 Мониторов на одной подставке, как на http://www.matrox.com/graphics/surroundgaming/en/home/, внутри мониторов одна растянутая картинка, которая должна двигаться.

2. Изображение одного системного блока к которому подключены шесть мониторов: смысл - у нас под оной системой шесть пользователей.

3. Картинка должна отоброжать следующее: Интеренет кафе - человек подходит к центральной станции с тачскрином и монетоприёмником, закидывает монетку выбирает на тачскрине свободную станцию и подтверждает.

16 лет назад
qutewe
49 летГермания
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
gavar
55 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$200
Очень благодарны за работу. Сделано качественно и быстро. Будем рады дальнейшему сотруднечеству.
Очень доволен совместной работой с заказчиком. Анжела изначально грамотно поставила задачи. Все вопросы по проекту решались в дружественной рабочей атмосфере. Оплата безусловно была выплачена полностью и в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Побольше бы таких заказчиков.
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