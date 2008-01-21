Требуется картинки, одна из них с флешем:

1. Изображение 3 Мониторов на одной подставке, как на http://www.matrox.com/graphics/surroundgaming/en/home/, внутри мониторов одна растянутая картинка, которая должна двигаться.

2. Изображение одного системного блока к которому подключены шесть мониторов: смысл - у нас под оной системой шесть пользователей.

3. Картинка должна отоброжать следующее: Интеренет кафе - человек подходит к центральной станции с тачскрином и монетоприёмником, закидывает монетку выбирает на тачскрине свободную станцию и подтверждает.