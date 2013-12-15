Иллюстрация для меховой компании.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок297 просмотров

Для компании, занимающейся перевозкой меха нужен юмористической рисунок - веселый грузчик, который везет за собой тележку с меховыми шкурками. Техника произвольная, но лучше всего штриховая, с более менее ровными краями, без обилия мягких полутонов. Нужно, чтобы картинка запоминалась, излучала позитив, грузчик должен быть веселым и показывать, что доставка меха - это легко и просто.

Формат картинки горизонтальный, ширина 22 см на 300 dpi. Рисунок нужен срочно, сначала 2-3 эскиза на выбор, дальше проработка того, который понравится.

Дополнительную информацию вышлю тому, кто пришлет нормальное портфолио.

11 лет назад
MEHOVIK
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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