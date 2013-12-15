Прорисовка шкафов-купе в 3D

Требуется качественная прорисовка шкафов-купе в любой программе 3D.

Есть эскизы с размерами, сделаны они на бумаге, скан эскизов будет направлен по почте. Есть простые варианты, есть и сложные гардеробные.

Задача - отрисовать все эскизы в программе.

Все элементы должны быть выполнены максимально приближенно к реальности и должны отвечать следующим правилам:

- двери-купе в том профиле, который нужен (тут будет важна форма профиля, таких форм 3)

- двери-купе в своих рельсах (принцип командора: катается по нижней рельсе, верхняя направляющая)

- можно менять отдельно цвет профиля и отдельно заполнения двери

- труба под плечики с кронштейнами

- выдвижные вешалки как они есть

- на всех вешалках - висят плечики для наглядности (лучше с одеждой)

- выдвижные ящики с направляющими, фасадом без ручки

- корзины только заданных размеров

- на полочках (не на всех) свернутая одежда

- кромка на всех деталях - 2 мм

Нужны будут готовые проекты, из которых я смогу самостоятельно делать картинки на сайт и в каталог.

На первом этапе (для оценки работы) нужно будет 5 проектов, всего нужно около 50

Ваши предложения рассмотрю только при наличии портфолио

В приложении есть пример эскизов, с которых нужно будет работать