Нужно сделать 3D визуализацию выставочного стенда на основе фото с возможностью дальнейшего редактирования (вашими силами). Нужно чтобы получилось не только технично, но и красиво. Расставить людей. Сделать 2-3 рендера для сайта. Стенд ...
Прорисовка шкафов-купе в 3D
Требуется качественная прорисовка шкафов-купе в любой программе 3D.
Есть эскизы с размерами, сделаны они на бумаге, скан эскизов будет направлен по почте. Есть простые варианты, есть и сложные гардеробные.
Задача - отрисовать все эскизы в программе.
Все элементы должны быть выполнены максимально приближенно к реальности и должны отвечать следующим правилам:
- двери-купе в том профиле, который нужен (тут будет важна форма профиля, таких форм 3)
- двери-купе в своих рельсах (принцип командора: катается по нижней рельсе, верхняя направляющая)
- можно менять отдельно цвет профиля и отдельно заполнения двери
- труба под плечики с кронштейнами
- выдвижные вешалки как они есть
- на всех вешалках - висят плечики для наглядности (лучше с одеждой)
- выдвижные ящики с направляющими, фасадом без ручки
- корзины только заданных размеров
- на полочках (не на всех) свернутая одежда
- кромка на всех деталях - 2 мм
Нужны будут готовые проекты, из которых я смогу самостоятельно делать картинки на сайт и в каталог.
На первом этапе (для оценки работы) нужно будет 5 проектов, всего нужно около 50
Ваши предложения рассмотрю только при наличии портфолио
В приложении есть пример эскизов, с которых нужно будет работать
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