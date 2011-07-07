Необходимо нарисовать семейный портрет на основании фото (папа/мама/дочь) в стиле стимпанк. Размеры полотна 95х65 (см.), видимая (для основных элементов) часть 83х52 см. (сложная рамка). Основные задачи: - Картина должна быть натуральной (в крайнем случае допускается что ...
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Нарисовать кнопку "Купити \ Забронювати - Квитки
http://www.zhovten-kino.kiev.ua/ - пример кнопки смотрите на главной странице.
Что не нравится в существующей кнопке:
- цветовое решение
- место положение.
Требуется кнопка с надписью:
- "Купити квитки"
- "Купити \ Забронювати - Квитки"
Требования к кнопке
- интуитивное желание нажать на кнопку (что бы было понятно что это кнопка и на нее надо нажать) и понимание, что при нажатии на кнопку можно или купить билет или забронировать.
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