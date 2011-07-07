Нарисовать кнопку "Купити \ Забронювати - Квитки

http://www.zhovten-kino.kiev.ua/ - пример кнопки смотрите на главной странице.

Что не нравится в существующей кнопке:

- цветовое решение

- место положение.

Требуется кнопка с надписью:

- "Купити квитки"

- "Купити \ Забронювати - Квитки"

Требования к кнопке

- интуитивное желание нажать на кнопку (что бы было понятно что это кнопка и на нее надо нажать) и понимание, что при нажатии на кнопку можно или купить билет или забронировать.