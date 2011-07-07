Создание сета из 50 коллажей для портала

$250
Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок387 просмотров
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Необходимо создать 50 коллажей одной тематики.

Сроки до 1-го месяца (лучше раньше).

Размер одного коллажа: 605х280px.

Поиск исходников совместный, имеется доступ к фотостоку.

Бюджет 250$/1 коллаж 5$.

12 лет назад
webantis
34 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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