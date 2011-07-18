Нарисовать персонаж для сайта автозапчастей

Здравствуйте! Требуется нарисовать симпатичного белого кота, лохматого, в шортах и оранжевой футболке, который сидит серьезный за компьютером с логотипом HP в полупрофиль как бы и держит в лапке мышку. Т.е. кот, стул, стол, компьютер. Чтобы ...
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На сайт интернет-магазина по продаже автозапчастей, шин, дисков и аккумуляторов нужно нарисовать персонаж. Это должен быть персонаж мужского пола, имеющий отношение к авто-тематике (определяется внешним видом). Его внешний вид должен быть запоминающимся (можно немного комичности)
Персонаж должен появляться на следующих страницах в разных видах и позах:
1. Главная страница
2. Подбор шин и дисков
3. Подбор аккумуляторов
4. Подбор автозапчастей
5. Информация о доставке товара
6. Контакты
7. Оплата товара
8. Остальные страницы
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