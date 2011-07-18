Нарисовать персонаж для сайта автозапчастей

На сайт интернет-магазина по продаже автозапчастей, шин, дисков и аккумуляторов нужно нарисовать персонаж. Это должен быть персонаж мужского пола, имеющий отношение к авто-тематике (определяется внешним видом). Его внешний вид должен быть запоминающимся (можно немного комичности)

Персонаж должен появляться на следующих страницах в разных видах и позах:

1. Главная страница

2. Подбор шин и дисков

3. Подбор аккумуляторов

4. Подбор автозапчастей

5. Информация о доставке товара

6. Контакты

7. Оплата товара

8. Остальные страницы