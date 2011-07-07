Семейный портрет Steampunk

Необходимо создать 50 коллажей одной тематики. Сроки до 1-го месяца (лучше раньше). Размер одного коллажа: 605х280px. Поиск исходников совместный, имеется доступ к фотостоку. Бюджет 250$/1 коллаж 5$.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать семейный портрет на основании фото (папа/мама/дочь) в стиле стимпанк.
Размеры полотна 95х65 (см.), видимая (для основных элементов) часть 83х52 см. (сложная рамка).
Основные задачи:
- Картина должна быть натуральной (в крайнем случае допускается что бы она выглядела как натуральная - мазки поверх обработанного изображения).
- Крупный план (учитывая что полотно небольшое).
- Соответствующий фон (повидимому шестеренки, принимая во внимание опять таки размер полотна)
- Хорошо проработанные елементы, по которым сразу будет узнаваться "эпоха".
- В меру циничная и откровенная
Некоторая подборка изображений, которые могли бы дать большее представления о заказе:
http://steampunker.ru/uploads/images/a/4/f/0/246/e16f5090d3.jpg
http://data.whicdn.com/images/9578333/l_large.jpg?1304883011
http://d30opm7hsgivgh.cloudfront.net/upload/13316920_KiECjpbT_c.jpg
http://24.media.tumblr.com/tumblr_l6knzk7zcE1qca2d4o1_500.jpg
http://24.media.tumblr.com/tumblr_l6knzk7zcE1qca2d4o1_500.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_B38Eftl3AYk/S3wiCmIn1xI/AAAAAAAAA2U/S2YD9PxJCMw/s400/The+Steampunk.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5600/yuzenene.a/0_4f087_8a121881_orig
http://s56.radikal.ru/i152/0904/75/38e0fc4f8311.jpg
Будут рассматриваться заявки ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО(!!) от тех, у кого в портфеле присутствуют подобные работы, по этому в ИДИАЛЬНОМ варианте - давайте ссылку сразу на них.
ЗЫ: Семейной фотографии нет - только отдельные портретные фото.
Фото рамки в прикреплении.
ЗЫЫ: Результатом проекта должна быть ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА НА ХОЛСТЕ (НЕ ПЕЧАТЬ!)
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