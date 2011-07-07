Семейный портрет Steampunk

Необходимо нарисовать семейный портрет на основании фото (папа/мама/дочь) в стиле стимпанк.

Размеры полотна 95х65 (см.), видимая (для основных элементов) часть 83х52 см. (сложная рамка).

Основные задачи:

- Картина должна быть натуральной (в крайнем случае допускается что бы она выглядела как натуральная - мазки поверх обработанного изображения).

- Крупный план (учитывая что полотно небольшое).

- Соответствующий фон (повидимому шестеренки, принимая во внимание опять таки размер полотна)

- Хорошо проработанные елементы, по которым сразу будет узнаваться "эпоха".

- В меру циничная и откровенная

Некоторая подборка изображений, которые могли бы дать большее представления о заказе:

http://steampunker.ru/uploads/images/a/4/f/0/246/e16f5090d3.jpg

http://data.whicdn.com/images/9578333/l_large.jpg?1304883011

http://d30opm7hsgivgh.cloudfront.net/upload/13316920_KiECjpbT_c.jpg

http://24.media.tumblr.com/tumblr_l6knzk7zcE1qca2d4o1_500.jpg

http://24.media.tumblr.com/tumblr_l6knzk7zcE1qca2d4o1_500.jpg

http://4.bp.blogspot.com/_B38Eftl3AYk/S3wiCmIn1xI/AAAAAAAAA2U/S2YD9PxJCMw/s400/The+Steampunk.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/5600/yuzenene.a/0_4f087_8a121881_orig

http://s56.radikal.ru/i152/0904/75/38e0fc4f8311.jpg

Будут рассматриваться заявки ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО(!!) от тех, у кого в портфеле присутствуют подобные работы, по этому в ИДИАЛЬНОМ варианте - давайте ссылку сразу на них.

ЗЫ: Семейной фотографии нет - только отдельные портретные фото.

Фото рамки в прикреплении.

ЗЫЫ: Результатом проекта должна быть ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА НА ХОЛСТЕ (НЕ ПЕЧАТЬ!)