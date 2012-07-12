Нарисовать корову

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен14 заявок251 просмотр

Добрый день!

Для мема на упаковку творога необходима корова. Продукт для взрослых. Корова должна быть довольная жизнью и здоровая. Исполнение - векторный формат cdr, в виде линий, максимум 6 цветов.(предполагается флексопечать на пленке). 1 сутки.

13 лет назад
agensys
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

rafaelart
Рафаэль 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Доволен сотрудничеством с Рафаэлем, талантливый человек. Рекомендую.
Работал с Андреем на нескольких проектах. Отличный заказчик. Знает чего хочет от исполнителя, грамотно работает с исполнителем на стадии эскизов. Поэтому в конечном результате все остаются довольны. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

rafaelart
Рафаэль 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Обрисовка карт.

    Обрисовать в псд карты. Нужен дизайнер. карт 5 штук. Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа по етапно, показываете какой то результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Пишите сразу ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовать картинку в векторе

    Добрый день! Нужен человек, который сможет отрисовать картинку в векторе (CorelDRAW) - см. в приложении. Один в один. Просто трассировка не нужна!!!!!!!! Нужна стилизованная векторная картинка! Бюджет 2000 руб.

    CorelDRAW
    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 2D персонажи - позы, ракурсы и мимика под анимацию

    Ищем художников для отрисовки поз персонажей в различных эмоциональных состояниях для 2D игры. Персонажи – офисные работники, стилизованные но с высокой степенью реалистичности (все концепты готовы), игровые ситуации – диалоги, то есть эмоциональные состояния ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать цветы в векторе или растре

    Нужно нарисовать 1 цветок (например мак) в 6-7 позициях (раскрытый, в бутоне и тд). Иллюстрации должны быть реалистичные. В дальнейшем нужны будут еще другие цветы и изображения, если все устроит. Желательно вектор, но возможен ...

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рисунки и баннер

    Необходимо нарисовать несколько иллюстраций для размещения на сайте www.expomir.ru в стиле баннера на главной странице. Описание прикреплено. прошу высылать предложения по срокам и стоимости.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовка 9 ген. планов жилых обьектов

    $50

    Генеральные планы отрисовать в соответствии с корпоративными цветами Логознаков Объектов. (ссылка на архив в приложении,отдельно лого знаки с цветами отдельно ген. планы 9 штук) http://www.sendspace.com/file/e7nxkg Название улиц указать и по возможности схему ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Приватно для vergilius

    $250

    Нужен макет костюма, для мягкой игрушки, максимально возможного качества, со всей символикой, атребутикой. лицевая сторона и тыльная, подошевы ног. Лицо рисовать не надо — на его месте будет фставлятся фотографии. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Эксклюзивный персонаж

    Задание: Разработать эксклюзивного харизматичного персонажа скорее в строгом, чем мультяшном стиле для теста по страхованию в разных ракурсах. Вид страхования осаго (обязательное страхование автогражданской ответственности). Однозначно не надо использовать магов и слишком увлекаться ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка линейки картинок для сайта

    Нужно разработать линейку картинок для сайта. Сайт посвящён психологии и самосовершенствованию, картинки будут в меню на главной странице и как изображения к статьям. На картинках нужен человечек, который будет выполнять какие-то действия (в тематику ...

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад