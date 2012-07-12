Обрисовать в псд карты. Нужен дизайнер. карт 5 штук. Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа по етапно, показываете какой то результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Пишите сразу ...
Нарисовать корову
Добрый день!
Для мема на упаковку творога необходима корова. Продукт для взрослых. Корова должна быть довольная жизнью и здоровая. Исполнение - векторный формат cdr, в виде линий, максимум 6 цветов.(предполагается флексопечать на пленке). 1 сутки.
Выбранный исполнитель
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