Эксклюзивный персонаж

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Завершен18 заявок387 просмотров

Задание: Разработать эксклюзивного харизматичного персонажа скорее в строгом, чем мультяшном стиле для теста по страхованию в разных ракурсах.

Вид страхования осаго (обязательное страхование автогражданской ответственности). Однозначно не надо использовать магов и слишком увлекаться темой животных. Обязательное присутствие глаз и рук.

Цветовое решение теста в зеленых и серых тонах.

Персонаж будет расположен в нижнем углу программы и в дальнейшем будет анимирован. Поэтому при исполнении подвижные части тела должны быть отделены (разделены по слоям).

Т.е. при правильном ответе или неправильном что-то будет меняться. Программы: Corel Draw, Illustrator.Срок 1-2 дня.

Называйте, пожалуйста цену.

13 лет назад
kupigo
Олег 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$100
3 дня
Андрей - это находка для всех тех, кому нужны: качество, креативность, быстрота. Сразу уловил цель проекта. Наши путанные мысли превратил в эксклюзивный вариант персонажа с множеством постановок. Сделал очень оперативно, качественно, на высоком професиональном уровне. Без сомнения рекомендую Андрея, как отличного специалиста в своей области. Не могу не отметить, что Андрей очень приятен в общение.
Рекомендую Олега, как хорошего, грамотного и надежного заказчика. Оплата 100% без проволочек и оговорок. Очень доволен работой с Олегом. Заказчик должен быть именно таким. Благодарю за приятное сотрудничество! С уважением, Андрей.

Заявки фрилансеров

Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад