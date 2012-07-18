Эксклюзивный персонаж

Задание: Разработать эксклюзивного харизматичного персонажа скорее в строгом, чем мультяшном стиле для теста по страхованию в разных ракурсах.

Вид страхования осаго (обязательное страхование автогражданской ответственности). Однозначно не надо использовать магов и слишком увлекаться темой животных. Обязательное присутствие глаз и рук.

Цветовое решение теста в зеленых и серых тонах.

Персонаж будет расположен в нижнем углу программы и в дальнейшем будет анимирован. Поэтому при исполнении подвижные части тела должны быть отделены (разделены по слоям).

Т.е. при правильном ответе или неправильном что-то будет меняться. Программы: Corel Draw, Illustrator.Срок 1-2 дня.

Называйте, пожалуйста цену.