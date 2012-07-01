Для сервиса доставки интернет заказов, требуется разработать схему. Подробности в аттаче.
Иллюстрация, отражающая варианты доставки
Иллюстрация отражающая варианты доставки по всему миру. Подробности в приложении.
Заявки фрилансеров
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