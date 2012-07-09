Изображение DVD диска

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен14 заявок258 просмотров

Требуется создать дизайн е-курса: диск DVD на фоне коробки от него.

Примеры того что должно получиться в приложении.

Тематика обучающий курс "7 секретов заработка на Бинарных Опционах"

13 лет назад
iVengo24
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$25
3 дня
Проект выполнен качественно и в срок. Исполнитель предоставил на выбор 2 варианта дизайна, чем порадовал. В общем - впечатление очень хорошее, alissa-S - профессионал, к работе относится очень ответственно, рекоммендую!
С Александром легко и приятно работать! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Очень рада сотрудничеству. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад